Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart zaterdag

Kudelstaart – De klok loopt! Maar het lijkt wel of hij sneller begint te lopen naarmate de dag van de twintigste veiling Kudelstaart voor Kudelstaart dichterbij komt. De stichting heeft ook dit jaar weer ruim 300 combikavels samengesteld die op zaterdag 13 mei onder de hamer zullen worden gebracht. Dat gebeurt vanaf 20.00 uur in het gezellige dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg. Die kavels bestaan uit combinaties van goederen en diensten. De vele vrijwilligers van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart hebben weer veel tijd besteed aan het zorgvuldig samenstellen van deze verschillende mooie kavels. In het verleden bleken met name de kavels met persoonlijke diensten van burgers of bedrijven zeer gewild. Zo laat ook dit jaar burgemeester Gido Oude Kotte zich weer als kavel aanbieden. Wat zijn tegenprestatie zal zijn is nog niet bekend.

Elders in de Nieuwe Meerbode staat alvast de genummerde kavellijst waarmee dorpsgenoten en bezoekers zich vooraf kunnen oriënteren op een kavel en een bod. Deze lijst is ook te vinden op de website www.veilingkudelstaart.nl. De veilingmeesters Gert Ubink en Ronald Stolwijk moeten het deze avond helaas stellen zonder collega Dick Venema. 2023 is voor de Kudelstaartse veiling een jubileumjaar: de veiling vindt dit jaar voor de twintigste keer plaats. Tijdens de negentien eerdere edities is bij elkaar voor ruim drieënhalve ton opgehaald.

Jaarlijks worden de bijeengebrachte bedragen verdeeld over clubs en verenigingen uit Kudelstaart die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook dit jaar konden deze clubs en verenigingen weer projecten voorstellen om voor een donatie in aanmerking te komen.

Het belooft in Dorpshuis ‘t Podium weer een gezellige drukte voor jong en oud en nieuw Kudelstaart te worden. Met traditioneel veel prachtige boeketten. Die vinden de avond voor Moederdag veelal gretig aftrek. Ook u/jij bent van harte welkom. De toegang is gratis en de avond in het dorpshuis aanstaande zaterdag is vanaf 20.00 uur