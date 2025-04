Tweede termijn voor burgemeester Oude Kotte

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte blijft de komende jaren burgemeester van de gemeente Aalsmeer. Zijn tweede ambtstermijn van zes jaar gaat in op woensdag 16 april. Afgelopen vrijdag, 11 april, is hij in Haarlem officieel beëdigd door de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

In een reactie op zijn herbenoeming zegt burgemeester Oude Kotte: “Het raakt mij diep dat ik de kans krijg om mijn werk als burgemeester van Aalsmeer voort te zetten. Mijn gezin en ik voelen ons hier thuis en we passen hier goed. Aalsmeer heeft een ondernemende en hechte gemeenschap, die ons vanaf het begin met open armen heeft ontvangen. We kijken ernaar uit om nog vele jaren deel uit te maken van deze prachtige gemeenschap.”

In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met de voordracht tot herbenoeming van burgemeester Oude Kotte, wat getuigt van vertrouwen in en waardering voor zijn leiderschap en inzet voor de gemeenschap. De procedure tot herbenoeming begon halverwege 2024, waarbij de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad een belangrijke rol speelde. Hun aanbeveling werd uiteindelijk door de commissaris van de Koning doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna het Koninklijk Besluit volgde.

“Al sinds het bericht over de voordracht tot herbenoeming heb ik veel leuke reacties ontvangen vanuit allerlei hoeken. Dat raakt mij zeker. Uiteraard kan Aalsmeer rekenen op mijn dienstbaarheid en toewijding de komende zes jaar. Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen wil ik blijven werken aan een veilige, leefbare en bloeiende gemeente,” aldus burgemeester Oude Kotte.

Gido Oude Kotte is geboren in Apeldoorn en woont sinds 2019 in Aalsmeer. Hij heeft een achtergrond in bestuurskunde en rechten, en werkte tien jaar als jurist en partner bij een adviesbureau gespecialiseerd in omgevingsrecht en bestuursschades. Zijn politieke carrière begon in Heerhugowaard, waar hij van 2010 tot 2013 raadslid en fractievoorzitter van het CDA was en van 2013 tot 2019 wethouder. Op 16 april 2019 werd hij burgemeester van Aalsmeer.

Foto: Bloemen na de officiële beëdiging voor burgemeester Gido Oude Kotte van de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Diverse medewerkers van de gemeente en raadsleden uit Aalsmeer waren hierbij aanwezig. Foto: aangeleverd