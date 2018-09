Twee jubilarissen bij vrouwenkoor Vivace

Aalsmeer – Toen de dames van Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace elkaar op 26 juni van dit jaar een fijne vakantie toewensten met mooi weer, konden zij niet bevroeden, dat er bijna geen einde leek te komen aan die mooie zomer. De temperatuur is inmiddels gedaald tot normale waarde en met alle opgedane vitamines kunnen de dames van het koor er weer een heel zangseizoen tegen aan.

Dat seizoen is begonnen op dinsdag 4 september met de huldiging van de twee leden Corry Könst (10 jaar lid) en de penningmeester Dorry de Graaf (25 jaar lid). De jubilarissen zijn op de foto gezet met in hun midden de voorzitter van het koor, Marijke Brussaard.

Vervolgens moest er onder leiding van dirigente Irma Zethof hard gewerkt worden aan de liedjes, die het koor zal laten horen in Nieuw-Vennep op zondag 30 september in De Rustende Jager en tijdens de KWF Korenmarathon op zondag 14 oktober in Studio’s Aalsmeer.

Nieuwe leden

En ‘last but not least’ kon het koor ook nog twee nieuwe leden verwelkomen! Overigens, nieuwe leden kan het koor nog steeds gebruiken. Geïnteresseerd? Kom gerust langs tijdens de repetitieochtend in het Dorpshuis te Kudelstaart, elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. De koffie staat vanaf 10.30 uur klaar! Of bel voor meer informatie naar de voorzitter, Marijke Brussaard, tel. 0297-326564.