Tulpen voor Aalsmeers Harmonie en OrgelJoke

Aalsmeer – Sinds repeteren en optreden door de coronapandemie een grote uitdaging is geworden, maakt Aalsmeers Harmonie video’s. Het hoofddoel van deze projecten is dat de muzikanten van de Aalsmeerse vereniging bezig blijven en plezier blijven beleven aan het maken van muziek. Daarnaast geeft Aalsmeers Harmonie een mooi visitekaartje af voor iedereen die ook in deze bijzondere tijd van muziek kan genieten.

De eerste video zag vorig jaar op Koningsdag het levenslicht. Daarna volgden meerdere muziekvideo’s met diverse thema’s zoals Halloween, Kerst, Nieuwjaar en Valentijnsdag. Bij iedere video zorgt het Digitale Comité voor weer een andere creatieve aanpak zodat het iedere keer weer een uitdaging en een verrasssing is. Voor de video’s spelen alle leden individueel thuis hun eigen partij in met behulp van een clicktrack van dirigent Maron Teerds. Van alle ingestuurde partijen wordt vervolgens door de dirigent één orkestgeluid gemaakt en het Digitale Comité zet hier beelden onder.

De laatste uitdaging betreft het Lenteproject van het orkest in samenwerking met niemand minder dan OrgelJoke. Joke Meijer is het afgelopen jaar bekend geworden op Instagram dankzij haar video’s waarin zij orgelmuziek speelt. Zij deed vorig jaar een oproep op sociale media voor meer bladmuziek, zodat zij weer eens andere muziek kon spelen. Joke vertelde dat zij nog maar kort weduwe was en veel troost en plezier uit het orgelspelen haalde. Haar oproep werd een groot succes en duizenden personen volgen haar nu op Instagram. Zo ook de leden van het Digitale Comité van Aalsmeers Harmonie die hier meteen een mooie samenwerking in zagen.

Het nummer dat werd gekozen voor dit lenteproject is ‘Tulpen uit Amsterdam’. Voor de video is ook samengewerkt met Draaiorgelmuseum Perlee uit Amsterdam. Sinds 21 maart is de video online te vinden op de Facebook pagina van Aalsmeers Harmonie en op de Instagram pagina van OrgelJoke.

Om de lente ook in huis te kunnen vieren heeft het bestuur van het orkest bij alle leden, de dirgent én bij OrgelJoke een tulpenboeket bezorgd. Aalsmeers Harmonie nodigt u allen van harte uit deze video (en voorgaande projecten) te bekijken opwww.aalsmeersharmonie.nl en www.facebook.com/Aalsmeersharmonie. Muziek van Joke Meijer luisteren en bekijken kan via www.instagram.com/orgeljoke.