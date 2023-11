Tuinbouw Battle van start op 6 basisscholen

Aalsmeer – Begin deze week zijn de nieuwe rondes van de Tuinbouw Battle op basisscholen in Aalsmeer en Uithoorn gestart. De leerlingen gaan de komende weken als echte kwekers op hun eigen mobiele kar tulpen telen, oogsten én verkopen. Met speciale LED-verlichting, een tijdschakelaar en goede uitleg van oud-kwekers zijn de leerlingen verzekerd van een goede oogst.

Als de tulpen zijn geoogst, bepalen de leerlingen zelf wat ze met de tulpen doen. Weggeven of verkopen? Wie zijn dan de gelukkigen en waarom? En als ze verkocht worden: tegen welke prijs doe je dit en hoeveel tulpen doe je in een bosje? Hoe ga je de tulpen verpakken? Over al deze vragen moeten de leerlingen met elkaar nadenken: samenwerken, naar elkaar luisteren en een plan maken. In deze editie van de Tuinbouw Battle doen in drie rondes bijna 400 leerlingen van zes scholen uit de regio mee: De Springschans en De Dolfijn uit Uithoorn, de Oosteinderschool, Jozefschool en IKC Triade uit Aalsmeer en OBS Kudelstaart.

Kennismaken

Het doel van de Tuinbouw Battle is om leerlingen kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de tuinbouw. Alle aspecten van de sector komen in de battle aan bod: van teelttechniek en marketing tot aan handel, verkoop en prijsbepaling. Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer: “Met dit project maken leerlingen kennis met deze innovatieve sector waardoor ze in de toekomst misschien wel kiezen voor een carrière in de tuinbouw.”