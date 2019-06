Tropisch weekend vol muziek in Aalsmeer

Aalsmeer – Veel activiteiten her en der in het land zijn afgelast vanwege het aanstaande tropische weekend, maar niet in bruisend Aalsmeer. Er zijn juist evenementen die voor verkoeling kunnen zorgen. De Junior Pramenrace start weliswaar eerder, om 10.00 uur bij het Stokkeland, maar varen op de zonnige zaterdag 29 juni is juist heerlijk. Zeker ’s avonds en dit kan, want de negende editie van Plaspop staat op het programma. De Dippers trakteren op tropische verrassingen op vijf locaties (zie www.plaspop.nl). Plaspop begint om 20.30 uur en de slotact in de Koddespoel start om 23.23 uur.

Jazz- en Bluesweekend Nieuwe Meer

Geen boot, maar wel genieten aan het water kan bij jachthaven Nieuwe Meer aan de Stommeerweg. KCA en Bacchus presenteren het jaarlijkse Jazz en Blues weekend met vrijdag het Christian Pabst Kwartet, zaterdag het Michael Varekamp Kwintet (beide avonden vanaf 21.00 uur) en zondagmiddag vanaf 16.00 uur het Greenfield/Van Beest Kwartet.

Band in Bacchus vrijdag

In cultureel café Bacchus is vrijdag 28 juni ook livemuziek. De band Mae Brown komt niet, maar Diona Fox & her Ragdolls zullen met jazz-, soul- en popmuziek zeker zorgen voor een waardige afsluiting van het seizoen. Bacchus is open vanaf 21.00 uur.

Slotmanifestatie ‘Ik Toon’ zaterdag

Zaterdag overdag genieten van kunst, muziek en workshops met het hele gezin kan tijdens de slotmanifestatie van ‘Ik Toon’ in De Oude Veiling in de Marktstraat waar de airco op volle toeren zal draaien. Dus, ook verkoelend. Er zijn optredens van Sonority, Davanti, Flora, Denk aan de Buren en dansschool Robert Bogaart. Ook dj’s gaan muziek laten horen, er zijn verschillende workshops en speciaal voor kinderen strijkt de ‘Maakplaats on Tour’ neer in de bibliotheek. De middag wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de expositie ‘Amateurs in de Etalage’. Het feest is van 12.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Ook overigens geen entree in Bacchus (wel met de pet rond) en vrij toegang bij Jazz op de Nieuwe Meer.

Zondag: Watersportdag

Zondag 30 juni kan ook volop genoten worden het zonnetje en de mooie Westeinderplassen. Het is de laatste dag van de Westeinder Water Week en op het surfeiland kan jong en oud kennismaken met surfen, zeilen, waterskiën, wakeboarden en suppen van 10.00 tot 16.30 uur. En de Windsurfclub organiseert voor de elfde keer de Oude Deuren Surf Cup en deze start om 11.00 uur. De wedstrijddag wordt vanaf 18.30 uur afgesloten met een optreden van Johnny en de Surfers.

Watertoren open

Genieten van een ruim uitzicht over de Westeinderplassen en uitwaaien op grote hoogte kan ook op zondag 30 juni. De Watertoren gaat voor het eerst weer open. De slechtvalken zijn uitgevlogen, dus is publiek weer welkom. Binnen stappen en naar boven lopen kan tussen 13.00 en 17.00 uur.

Nog meer…

Er zijn overigens nog meer leuke activiteiten, onder andere een lezing in het Flower Art Museum op vrijdagavond, dorpswandeling rond thema architectuur op zaterdag en veiling van bloemen en planten op de Historische Tuin op zaterdagmiddag. Kijk voor meer informatie in de uitgebreide agenda (wat is er te doen) in de krant (ook te lezen via www.meerbode.nl). Fijn weekend!