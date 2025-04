Tropisch Groep 8 Feest een groot succes

Aalsmeer – Vrijdag 11 april was met rood omcirkeld in vele agenda’s van de achtste groepers. Nog één keer mochten zij helemaal los op de muziek in de N201 tijdens Het Groep 8 Feest.Alle basisscholen waren weer vertegenwoordigd en de kinderen hadden zich massaal aan de tropische dresscode gehouden. DJ’s Anthony en Eric zorgden voor de lekkerste hits en het podium en de dansvloer waren non-stop in beweging mede door MC Donny.

Waar bij het vorige feest nog veel gezichten onbekend waren, kenden veel Groep 8’ers elkaar inmiddels van het eerdere feest, open avonden of lesjesmiddagen van het voortgezet onderwijs. Het feest komt op een perfect moment in het jaar: de meeste kinderen weten naar welke school ze straks gaan, en de periode van afscheid nemen is begonnen. Organisator Eric Spaargaren: “We hebben met deze groep twee heel gezellige feesten gehad waarbij ze zich goed hebben gedragen.”

Overwinning voor de meiden

Een hoogtepunt van de avond was zonder twijfel de battle jongens tegen de meiden. Met luid gejuich en een explosie aan energie wisten de meiden dit jaar de overwinning binnen te slepen! En alsof dat nog niet genoeg was, trakteerde zanger Daan Kok het publiek op een spetterend optreden dat de tropische sfeer compleet maakte. Een groot compliment gaat uit naar de 23 vrijwilligers die hebben meegeholpen aan deze geslaagde avond. Zonder hen was dit feest niet mogelijk geweest – hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme!

Na drie uur lang feesten, dansen en zingen keerde de menigte moe maar voldaan huiswaarts.Groep 7 mag volgend jaarEr werd tijdens de avond vaak gevraagd aan organisator Eric Spaargaren of er nog een Groep 8 Feest komt. Het antwoord voor de huidige groep 8 is helaas: “Nee, dit was jullie laatste. Maar, de groepen 7 van nu kunnen zich alvast gaan verheugen op hun eigen Groep 8 Feest volgend schooljaar!”

Nagenieten kan met de foto’s van Laurens Niezen Fotografie en de aftermovie op www.groep8feest.nl.

Fotograaf: Laurens Niezen