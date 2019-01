Trekking verricht: Wie wint KIA Picanto?

Aalsmeer – Op donderdag 10 januari heeft notaris Geert Labordus de prijswinnaars getrokken uit de berg spaarkaarten, die in heel 2018 bij de deelnemende winkeliers van de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers zijn ingeleverd.

Alle spaarkaarten, die gedurende het hele jaar 2018 door klanten zijn verzilverd, deden mee met deze trekking. In totaal konden 31 prijswinnaars worden getrokken, evenveel als er prijzen te winnen zijn.

De hoofdprijs, een KIA Picanto, wordt door de Bloemenzegelvereniging in samenwerking met automobielbedrijf Vaneman beschikbaar gesteld.

De tweede prijs is een cadeaubon van 750 euro, die kan worden besteed bij Henrita Footwear en de derde prijs een cadeaubon van 500 euro wordt verdeeld over twee prijswinnaars van ieder 250 euro voor heerlijk brood of banket van Bertram & Brood.

De winnaars krijgen heel binnenkort een uitnodiging om aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking op 6 februari aanstaande. De prijswinnaars worden ontvangen in The Beach aan de Oosteinderweg en de prijzen zullen worden uitgereikt door oud-burgemeester Joost Hoffscholte.

Het afgelopen jaar een spaarkaart met bloemenzegels ingeleverd? Houd dan de brievenbus de komende tijd goed in de gaten en wie weet…