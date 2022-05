Trap er niet in! Fraude door nep-bankmedewerkers

Aalsmeer – Nog altijd regelmatig worden inwoners geconfronteerd met fraude door personen die zich voorstellen als bankmedewerkers. Deze oplichters nemen telefonisch contact op en vertellen dat ze iets onveiligs of vreemds zien gebeuren op uw rekening en dat het beter is het geld tijdelijk over te boeken naar een ‘veilige kluisrekening’.

Een ander voorbeeld van oplichting is dat inwoners gebeld worden met de mededeling dat hun betaalpas niet meer veilig is en dat deze opgehaald gaat worden door iemand van de bank of een koeriersdienst. Vaak staat er dan verdacht snel iemand op de stoep om de pas op te halen. Maar, een combinatie van beide voorbeelden is ook mogelijk.

Trap er niet in, ga niet in zee met deze mensen. Bel direct de bank voor informatie en geef ook nooit uw pincode prijs. De bank zal nooit een bankpas ophalen of uw pincode opvragen! Onlangs is een inwoonster geconfronteerd met fraude en er in getrapt. Samen met de bank en de politie en met hulp van de fraudehelpdesk heeft zij uiteindelijk haar geld terug gekregen. “De nep-medewerker klonk heel overtuigend en was echt behulpzaam. Ik ben een nuchter persoon, maar was hier toch echt ingetrapt”, aldus de inwoonster ter waarschuwing aan anderen. “Oplichters worden steeds slimmer.” Mocht u slachtoffer zijn van fraude. Schaam u niet, neem contact op met de bank en doe aangifte bij de politie!