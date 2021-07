Trampolinespringen: Jay Roelfsema naar WK Jeugd

Aalsmeer – In Bakoe, Azerbeidzjan moet het in november gebeuren voor de zestienjarige Jay Roelfsema. In het weekend van 10 en 11 juli vond het kwalificatiemoment plaats voor de wereldkampioenschappen trampolinespringen. In de categorie jongens 15 en 16 jaar sprong de in Hoofddorp woonachtige Jay goed genoeg om geselecteerd te worden voor de delegatie springers die mee mag naar de World Age Group Competition. Dit toernooi, de WAGC, sluit aan op de wereldkampioenschappen en vormt het moment voor jongere trampolinespringers om zich te meten aan de internationale top.

Jay startte zijn carrière in het trampolinespringen in 2013 bij Freestyle Gymnastic in Nieuw-Vennep. Snel daarna maakte hij de overstap naar SV Omnia 2000 in Aalsmeer, waar hij zich in een rap tempo ontwikkelde. Na regionaal en nationaal succes gaat Jay zich nu klaarmaken om zijn talent op het hoogste niveau te laten zien. Het succes komt Jay niet zomaar aanwaaien, laten zijn trainers weten. “Jay is een ontzettend harde werker. Door de hoogte die Jay met zijn springen behaalt kan hij complexe combinaties van salto’s en schroeven laten zien. Wij zijn ontzettend trots, en wensen hem heel veel plezier en succes op de WAGC!”

De wereldkampioenschappen trampolinespringen voor de jeugd vinden plaats in Azerbeidzjan van 25 tot en met 28 november 2021. Ook trampolinespringen? Kijk op www.svomnia.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Crowdfunding actie

Jay is ook nog op zoek naar donaties om dit avontuur voor hem mogelijk te maken. Kijk voor deze crowdfunding actie op https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/gymnastiek-trampolinespringen/baku-2021-here-i-come.html