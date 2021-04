Trailerhelling Stommeerweg vanaf 15 mei dicht

Aalsmeer – Van 15 mei tot en met 15 september kunnen particulieren geen gebruik meer maken van de trailerhelling op de Stommeerweg. De helling is in die periode exclusief voor gebruik door de brandweer. Het in het water leggen of uit het water halen van boten zorgde in het verleden in het hoogseizoen regelmatig voor gevaarlijke situaties.

“Bij de helling was het op drukke dagen een komen en gaan van auto’s met botentrailers. Daarbij werd het fietspad regelmatig geblokkeerd en werden trailers vaak in de bermen geparkeerd”, aldus wethouder Bart Kabout. “Bij de behandeling van het Waterfront in september 2020 heeft de raad in een motie opgeroepen om gebruik van de trailerhelling voor particulieren in het hoogseizoen te verbieden. Het college heeft in lijn met deze motie besloten om tijdens het drukke vaarseizoen de trailerhelling alleen nog voor de brandweer beschikbaar te stellen.”

Voor en na het vaarseizoen

Tot 15 mei mogen particulieren nog hun boot te water laten op de trailerhelling. Ook dan is het van belang om de auto met trailer op een veilige parkeerplaats achter te laten en tijdens het lossen van de boot de veiligheid van fietsers en voetgangers in het oog te houden. Na 15 september mogen de boten via de trailerhelling weer uit het water worden gehaald.

Alternatief

De gemeente is op dit moment in overleg over een alternatief voor de trailerhelling aan de Stommeerweg, met een eigenaar van een erf aan de Oosteinderweg en een aannemer. Daar zou men in de (nabije) toekomst ook gratis boten in het water kunnen laten en uit het water kunnen halen gedurende het hoogseizoen. Ook bij diverse jachthavens in Aalsmeer zijn mogelijkheden om tegen betaling boten te water te laten of eruit te halen.