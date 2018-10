Trade Fair Aalsmeer met 20.000 producten

Aalsmeer – De Trade Fair Aalsmeer is met 20.000 producten en 600 exposanten de internationale sierteeltbeurs met het breedste en diepste assortiment. Kwekers, veredelaars en handelaren presenteren hun noviteiten en hun bijzondere bloemen en planten. Het thema dit jaar is Connect to Global Growth. De Trade Fair Aalsmeer vindt plaats van 7 tot en met 9 november.

Noviteiten

Het is de 19e keer dat de Trade Fair Aalsmeer plaatsvindt. Dit jaar is de totale beursoppervlakte 25.000 vierkante meter. Exposanten zijn dit jaar afkomstig uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Italië, Spanje, Israël, Ethiopië, Taiwan, Japan en de Verenigde Staten. De organisatie verwacht meer dan 16.000 bezoekers uit alle delen van de wereld. De Trade Fair Aalsmeer is bij uitstek de internationale vakbeurs waar noviteiten worden gepresenteerd en waar de belangrijkste trends te zien zijn.

Nieuwe handelsroutes

Het thema van de Trade Fair Aalsmeer is dit jaar Connect to Global Growth. De sierteelt is sterk internationaal georiënteerd. In het programma is veel aandacht voor nieuwe handelsroutes en het overbruggen van verschillen in cultuur tussen nieuwe handelspartners. Op de Trade Fair Aalsmeer kunnen bezoekers kennismaken met digitale initiatieven in de sierteeltsector, zoals het aanbodsplatform Floriday.

De Trade Fair Aalsmeer is een initiatief van Royal FloraHolland en vindt plaats op de veilinglocatie Aalsmeer aan de Legmeerdijk. De openingstijden zijn woensdag 7 en donderdag 8 november van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 9 november van 9.00 tot 15.00 uur. De Trade Fair Aalsmeer is een vakbeurs en niet toegankelijk voor particulieren. Meer informatie op www.tradefairaalsmeer.com.