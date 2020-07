Tour de Kwakel: Uitstel, maar geen afstel

De Kwakel – In de kantlijn van de wereldproblematiek werd ook de wielerwereld getroffen door het coronavirus. Normaal gesproken zou het nu halverwege de Tour de France zijn en zou er al een goed beeld zijn van de krachtsverhoudingen in het peloton. Maar 2020 is geen normaal jaar. De Tour de France werd twee maanden uitgesteld en de renners bereiden zich ieder in eigen land voor op de belangrijkste koers van het jaar. Zoals in Frankrijk uitstel, geen afstel lijkt te zijn, is dit ook in De Kwakel niet het geval. Al zal het geen ‘normale’ Tour de Kwakel worden.

In verband met de RIVM-maatregelen heeft de Tourdirectie besloten het Tourhome alleen te openen voor het inleveren van de (gouden) lappen en het bekijken van de dagstanden. De doorgebrachte tijd in het Tourhome zal, in tegenstelling tot andere jaren, tot een minimum moeten worden beperkt, met in achtneming van de 1,5 meter afstand tussen deelnemers. De gezelligheid van het Tourhome zal zich hopelijk verplaatsen naar de huiselijke sfeer of de veilige afstand van de Tourhome-app.

Daarnaast zullen er dit jaar geen truien en petten uitgegeven worden aan de leiders van de diverse klassementen. Uiteraard blijven de prijzen en de eeuwige roem wel gehandhaafd. Zodoende kan er dit jaar toch nog op zoek gegaan worden naar een opvolger voor de winnaar van vorig jaar, Kees van der Meer.

De deelnemers van vorig jaar dienen zich voor 1 augustus te melden. Degene die dit jaar niet mee willen doen, behouden het recht volgend jaar weer mee te doen. Daarom worden er geen nieuwe deelnemers of deelnemers van de reservelijst aan het deelnemersveld toegevoegd.

Opgeven kan via Whatsapp, Facebook, Twitter, e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of telefonisch (06-37322476). De Tourdirectie rekent ondanks de beperkingen op een sportieve maand september.