Toneelvereniging brengt Calender Girls

Kudelstaart – Al ver voor de zomer is een enthousiaste groep ervaren toneelspelers onder professionele begeleiding aan het repeteren voor een bijzonder toneelstuk: Calender Girls. Wellicht kent u deze Amerikaanse film? Deze voorstelling zal u de film direct doen vergeten en met glans gaan overtreffen!

De cast bestaat uit een groot aantal ‘oud gedienden’ en bekende gezichten van de toneelvereniging Kudelstaart: Tineke van Kleef, Corrie van der Peet, Lia Bon, Yvonne Wels, Annelies Onken en Anita van Leeuwen hadden het plan gevat om nog 1 keer met elkaar iets groots en bijzonders op toneel uit te voeren. Zij zijn allen al heel veel jaar met de vereniging verbonden en willen graag nog eenmaal in deze samenstelling voor u schitteren op de bühne. Uiteraard worden zij ondersteund door een club spelers die de fans maar wat graag in actie zien, te weten Helga de Zanger, Liesbeth Zeldenthuis, Wim Zandvliet en Peter van Neijenhof. Deze gezellige groep staat onder bezielende leiding van regisseuse Petra Daalman. En hoewel er al maanden gerepeteerd wordt, stijgt de spanning nu de speeldata dichterbij komen.

Kalender zonder kerk of brug

U wordt in november op een bijzonder, boeiend verhaal getrakteerd dat gaat over een vrouwenvereniging die jaarlijks een kalender maakt voor een goed doel. En rondom zo’n kalender hoort natuurlijk een thema. Deze keer willen de dames eens iets anders kiezen dan de afbeelding van een brug of oude kerk. Na veel wikken en wegen bedenkt één van de dames het lumineuze idee om een naaktkalender te maken waarbij de opbrengst bestemd is voor het KWF-fonds. U kunt zich voorstellen dat dit alles nogal wat hilariteit met zich mee brengt. Echter het verhaal omzeilt ook de nare kanten van het leven niet en de vriendschap tussen de dames wordt behoorlijk op de proef gesteld. De voorzitster van de vrouwenvereniging heeft haar handen vol aan de dames die heel ver willen gaan voor het goede doel. Of de kalender een succes wordt, dat zal die avond blijken!

Kaartverkoop start 21 oktober in Dorpshuis

Komt dat zien, komt dat zien! De feestelijke première staat gepland voor vrijdag 10 november, dan ligt de rode loper voor u uit. De reguliere voorstellingen zijn zaterdag 18 november, vrijdag 24 november en zaterdag 25 november. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn op zaterdag 21 oktober tussen 11.00 uur en 13.00 uur te koop in het Dorpshuis van Kudelstaart. Er van uit gaande dat nog niet alle avonden daarna uitverkocht zijn, zijn tickets vanaf 23 oktober verkrijgbaar bij Gall&Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer. De groep spelers is er van overtuigd dat het Dorpshuis van Kudelstaart zal trillen van opwinding en dat het lang onrustig zal blijven in Kudelstaart en Aalsmeer, want zij beloven u een schitterende avond uit waar een lach en traan elkaar zullen afwisselen! Van harte welkom bij de Calender Girls.