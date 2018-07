Toneelspelers en technische mensen gezocht!

Aalsmeer/Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 7 juli was een groot gedeelte van Aalsmeer en Kudelstaart met hun gedachten bij het strand of rond de Westeinder. Echter, er waren ook zeker mensen die aan hun gezondheid dachten en met dat in hun achterhoofd een bezoek brachten aan de Lifestylmarkt. Deze werd met groot succes gehouden rondom zwembad De Waterlelie. Toneelvereniging Kudelstaart was daar ook vertegenwoordigd. Heeft toneel spelen dan iets met gezondheid te maken? Jazeker! Er wordt bij deze actieve vereniging heel wat af gelachen en als er iets gezond is, is dat het wel! Daarnaast was er een duidelijke missie: De vereniging is op zoek naar jou!

Nieuwe spelers

De vereniging bestaat al meer dan 60 jaar. Een heel aantal leden is al zeer geruime tijd lid en heeft heel wat uren op het podium doorgebracht. Behalve deze ervaren spelers die de lachers maar wat makkelijk om de vinger winden, is er voldoende ruimte voor jong, niet talent. Ervaring is zeker geen vereiste! Jongens en meiden (vanaf circa 18 jaar), mannen en vrouwen die het leuk vinden om een keer mee te doen of willen ontdekken of toneel spelen wat voor hen is zijn van harte welkom! Durf jij het aan of ben je tenminste nieuwsgierig? De leden van de Toneelvereniging komen graag met je in contact en vertellen je er alles over. Laagdrempelig een keer tijdens een repetitieavond op de woensdag langs komen in het Dorpshuis om de sfeer te proeven, kan altijd! Laat een reactie achter via www.toneelverenigingkudelstaart.nl en wie weet wat voor glansrijke Hollywood carrière je uiteindelijk wacht. Dan wordt er vol trots gezegd: Die is mooi ooit in Kudelstaart begonnen!

Technische mensen

Maar ook achter de schermen zijn er vacatures. Onlangs is er afscheid genomen van het technisch team dat verantwoordelijk was voor het licht en geluid gedurende de producties. Met hun vertrek zijn er lege plekken gekomen achter de licht- en geluidtafel en de vereniging zoekt dan ook dringend jongens en meiden die het leuk vinden om tijdens de voorstellingen (een paar keer per jaar) deze taak op zich te nemen. Heb jij enige technische kennis en daarnaast vooral heel veel zin om deel uit te maken van een enthousiaste vereniging die 2 keer per jaar voordstellingen geeft? Neem dan nu contact op met Monique Mantel via telefoonnummer 06-13220338 of laat een reactie achter via de website www.toneelverenigingkudelstaart.nl

Toneelvereniging Kudelstaart hoopt op versterking voor of achter de schermen. De leden laten iedereen graag ontdekken hoe leuk het is om in de huid van iemand anders te kruipen en om met elkaar naar een mooie voorstelling toe te werken en het publiek te laten genieten!