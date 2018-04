Toneel ‘Een Zaak van de Familie’

Uithoorn – Toneelgroep Maskerade speelt ‘Een Zaak van de Familie’ op 20 en 21 april. Een Zaak van de Familie (A Small Family Business) is een tumultueuze ontmaskering van ondernemende hebzucht door toneelschrijver Alan Ayckbourn. Het ging in 1987 in première in Londen bij The National Theatre en won de Evening Standard Award voor het beste toneelstuk van dat jaar. In 2014 volgde een net zo succesvolle reprise.

Uithoorns Toneelgroep Maskerade heeft er onder regie van Stan Limburg al heel wat repetities op zitten om dit technisch complexe stuk goed neer te zetten voor haar trouwe publiek. Het toneelstuk gaat over een man die de verantwoordelijkheid overneemt voor een klein familiebedrijf en zegt: “Laten we er een eerlijk bedrijf van maken – we zullen niet rommelen met de kosten en alles gaat absoluut eerlijk en transparant.’’

Maar dan rijst de grote vraag: Is het mogelijk om eerlijk te blijven? Is er niet teveel druk om te denken iedereen doet het, iedereen neemt wel eens een paar paperclips mee van z’n werk, rommelt met z’n inkomstenbelasting en rijdt wel eens zwart in het openbaar vervoer, dus…

Waar houdt het fatsoen op en komt men in de buurt van het pad van de misdaad? Nieuwsgierig geworden? De voorstellingen zijn op vrijdag 20 en zaterdag 21 april beginnen om 20.15 uur in het Alkwin Kollege, Weegbree 55 in Uithoorn. De kaartverkoop is inmiddels gestart en kaarten à 12,50 euro zijn te koop via www.toneelgroepmaskerade.nl of telefonisch via 06-81228111.