Tim van Tiem scoort bij Sjoelclub Aalsmeer

Aalsmeer – Op donderdag 13 februari is de volgende competitieronde gesjoeld bij Sjoelclub Aalsmeer. Tussen de 5 kilometerrace van schaatser Sven Kramer door scoorde de al weken in vorm zijnde Tim van Tiem 25 punten bij elkaar, veruit de hoogste van de avond. In de B-Klasse kwam Mirjam van den Berg nog het dichtst in de buurt met 18 punten. In de A-Klasse was 9 punten voldoende voor de eerste plaats voor Theo van Leijden en de C-Klasse was de hoogste eer voor Wim van der Geest met 13 punten.

Uitslagen per Klasse: Hoofdklasse: 1. Tim van Tiem, 2. Hans van Leeuwen, 3. Cock Tukker. A-Klasse: 1. Theo van Leijden, 2. Cor Franck, 3. Elisa de Jong. B-Klasse: 1. Mirjam van den Berg, 2. Dirk Mol, 3.Cock van der Vlugt. C-Klasse: 1. Wim van der Geest, 2. Klaas van Leeuwen, 3. Maria Baggen.

Halve marathon

Zaterdag 15 februari is in Hillegom een halve marathon gesjoeld. De deelnemers sjoelden totaal 35 bakken. In de A-Klasse won Tim van Tiem met maar liefst een gemiddelde van 141,03. Vader Leo van Tiem werd tweede (139,23) en Paul van den Berg met 131,03 derde. Marry Verhoeven was de beste vrouw op een vierde plaats met 128,86 gemiddeld. Elisa de Jong, haar dochter, werd zesde met 124,14. In de C-Klasse werd Wim van der Geest negende met 104,83.

De volgende competitieavond is op donderdag 27 februari en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Zie voor uitslagen en informatie ook: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.