Tim van de Poel grote winnaar bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Vorige week vrijdag was de dertiende speelavond van de dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal, er waren 44 deelnemers. Tim van de Poel werd de grote winnaar van de speelavond, het was zijn negende overwinning ooit. Met nog twee speelavonden te gaan steeg hij met stip naar de (gedeelde) tweede plaats in de stand. Een bizarre wending, want voor de vorige speelavond streed hij nog voor een plek bij de eerste tien. Danny van de Plas was de verrassende finalist op deze avond, het was zijn eerste finale op het hoogste niveau. Toch bleef hij knap tot de laatste leg strijden voor de overwinning, de beslissing viel pas in de laatst mogelijke (zevende) leg.

Wouter van de Vegt won voor de tweede keer op rij, en de derde keer dit seizoen, het tweede niveau. Elmedin Jakub werd tweede. Ilona van Emden won op de vorige speelavond het vierde niveau, nu bereikte zij de finale van het derde niveau. De overwinning ging echter naar Dimitri Poncin. In het vierde niveau streden Ed van de Berg en Yuri Beringel voor de winst, deze eer ging uiteindelijk naar Ed. Martin Bax had met een 110 finish de hoogste uitgooi van de avond. Hoewel dat Martin niet was te verwijten, was deze score voor een hoogste uitgooi vrij laag. Het laagste record is echter 101, dit werd in het allereerste seizoen (2002-2003) gegooid door Ronald Baars.

Koppeltoernooi

Volgende week zaterdag 30 maart is er geen gewone speelavond, maar staat het koppeltoernooi op het programma. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost 8 euro per koppel en de minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk voor meer informatie op de website www.poelseye.nl

Foto: Prijzen voor Elmedin, Tim, Wouter en Danny bij dartclub Poel’s Eye.