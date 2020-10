Tijdelijke rotonde bij Ophelialaan in gebruik

Aalsmeer – Het gedeelte van de Burgemeester Kasteleinweg is op donderdag 15 oktober een dag afgesloten geweest voor doorgaand verkeer tussen de Stommeerkade en de Zwarteweg. De afzettingsborden voor deze ‘snelle klus’ waren niet heel doordacht neergezet, zo hebben de bewoners van de wijk met de bijzondere straatnamen (onder andere David van Baerlehof) deze dag ondervonden. Te laat werd gezien dat doorgang niet mogelijk was en een andere route gekozen moest worden. Automobilisten die niet bekend zijn in Aalsmeer dachten hun weg te vervolgen via de Burgemeester Hoffscholteweg, maar deze loopt vooralsnog dood. De aansluiting via de Stommeerkade en de Ophelialaan met de Molenvlietweg is nog in aanleg en laat nog wel een tijdje op zich wachten.

Inmiddels is de tijdelijke rotonde open bij de Ophelialaan en kan het verkeer links of rechts afslaan (door de winkelstraat richting Oost en richting de Stommeerweg naar Kudelstaart). Het geeft heel wat meer verkeer binnen de gemeentegrenzen en dit gaat nog tot en met half december duren.

Bedrijven bereikbaar

De kruising van de Kasteleinweg met de J.C. Mensinglaan wordt opnieuw ingericht (één baan voor verkeer en één voor de vrije busbaan). Op de Witteweg wordt een nieuwe fietsstraat gerealiseerd. Alle bedrijven op de Witteweg (ook Imanse aanhangers en caravans en autobedrijf Vaneman) zijn bereikbaar via de Zwarteweg.

Kruising J.C. Mensinglaan met Burgemeester Kasteleinweg.

Busstation en fietstunnel

Verder wordt langs de Burgemeester Kasteleinweg bij de Zwarteweg gewerkt aan de aanleg van een nieuw busstation (het verkeer ondervindt hier geen hinder van) en zijn er op de kruising met de Legmeerdijk minder banen beschikbaar vanwege de aanleg van de fietstunnel. Doorgaand verkeer wordt bij Hoofddorp en bij Uithoorn omgeleid richting de (nieuwe) N201. Met vragen over alle werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie is te vinden op de website van Hovasz.nl en via de facebookpagina van de provincie/hovasz.