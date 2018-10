Tiflo langs de deur met plantenbakken

Aalsmeer – Het is inmiddels een traditie: de jaarlijkse plantenbakkenactie van scoutingvereniging Tiflo uit Aalsmeer. Zaterdag 20 oktober 2018 gaan alle leden van de groep langs de deur met een plantenbak met een moderne uitstraling.

Ook dit jaar speelt de Tiflo in op de wensen van deze tijd, dus nog meer reden om een plantenbakje te kopen. De plantjes worden door de oudere leden en leiding van de Tiflo zelf opgepot. De verkoop wordt gedaan door alle leden met behulp van een aantal ouders. Zaterdag 20 oktober begint om 9.30 uur op verschillende punten in Aalsmeer en Kudelstaart de verkoop. De prijs van het plantenbakje is dit jaar 4 euro. Tip, zorg voor voldoende kleingeld in huis! De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de aanschaf van nieuw spelmateriaal en ten behoeve van activiteiten van de Tiflo.

Scoutinggroep Tiflo telt zo’n 80 leden in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. De groep bestaat uit verschillende speltakken: bevers, kabouters, welpen, gidsen, verkenners en wilde vaart. Iedere zaterdag komen de speltakken bijeen aan de Stommeerweg 13 om daar hun actieve en gezellige spel te doen. De activiteiten van de bevers, kabouters en welpen vinden plaats op het land, het spel van de verkenners en gidsen speelt zich voornamelijk af op en rond de Westeinderplassen. Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op www.tiflo.nl.