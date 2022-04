Thema Pramenrace is ‘Cartoons’

Aalsmeer – Spiderman, Lucky Luck, Suske en Wiske en Donald Duck zouden zo maar eens gespot kunnen worden in Aalsmeer op de tweede zaterdag in september. Afgelopen vrijdag 22 april zijn tijdens een druk bezochte feestavond de thema’s van de Juniorrace en de Pramenrace bekend gemaakt door het SPIE-bestuur en thema van de ‘grote race’ is ‘Cartoons’. Vast en zeker dat de teams zich volop gaan inzetten om hun striphelden in de schijnwerpers te zetten.

Junioren op ruimtereis

De deelnemers aan de Juniorrace gaan op reis, naar planeten, sterren en de maan. Thema van dit kinder-doefeest op het water is namelijk ‘De ruimte in’.

Na de bekendmaking van de thema’s klonk applaus. ‘Cartoons’ en ‘De ruimte in’ hebben goedkeuring gekregen. Het SPIE-bestuur en de teams kunnen aan de slag met de verdere uitwerking. Er is tot in de late uurtjes gekletst, gefeest en gedanst op de muziek van dj Kees Markman. Het mocht eindelijk weer! Er wordt teruggekeken op een gezellige avond. De Juniorrace wordt gevaren op 18 juni, deelnemers aan de Pramenrace mogen de Penta starten op 10 september.