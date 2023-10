Theatervoorstelling Hans de Booij in Aalsmeer

Aalsmeer – Dit jaar verscheen het boek Het wordt niets zonder jou over het leven van zanger Hans de Booij. Met boek en bladmuziek onder de arm gaan De Booij en schrijver Sander van Leeuwen nu samen het theater in. Op woensdag 25 oktober a.s. zijn zij te zien, te horen én te spreken in De Oude Veiling in Aalsmeer. Kom ook naar deze kwetsbare en tegelijk vrolijke voorstelling waar het natuurlijk gaat over roem en succes, maar ook over pijnlijke relaties, bijna-doodervaringen en eenzaamheidsgevoelens.

In verband met het aantal beschikbare plaatsen graag vooraf aanmelden bij Participe Amstelland, team Aalsmeer, via buurtverbinder.aalsmeer@participe.nu of 06 42749348. Je aanmelding is definitief als je een bevestiging hebt ontvangen.

Annabel

In de zomer van 1983 werd Hans de Booij in één klap beroemd met de hitsingles Annabel en Thuis ben. Het was het begin van een turbulente muziekcarrière en een nog turbulenter leven.

Over dit leven verscheen in april dit jaar een biografisch portret. Geniet van De Booijs liedjes en luister naar de door Van Leeuwen voorgelezen verhalen uit het boek. Over hoe de hit Annabel tot stand kwam. Over zijn liefde voor muziek. Over zijn nieuwe lied 1000 jaar eenzaamheid. Gedurende de voorstelling is er de gelegenheid om de zanger vragen te stellen.

De voorstelling wordt georganiseerd door Participe Amstelland en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Foto: Wouter Keuris Fotografie (Sander van Leeuwen en Hans de Booij).