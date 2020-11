Thamen vereniging van het jaar 2020

De Kwakel – Op het KNBSB congres van afgelopen zaterdag heeft Honk- en Softbal Verening Thamen de sportprijs “Vereniging van het Jaar 2020” ontvangen. Tijdens het online congres werd Thamen voorzitter Linda van Rekum verrast met de prijs, met de volgende mooie woorden: ‘HSV Thamen is een bloeiende, gezellige, goed georganiseerde vereniging. Zij faciliteren gevarieerd sportaanbod met Honkbal, Softbal, BeeBall en Slowpitch. Voor iedereen is er aanbod en iedereen is welkom. De vereniging is financieel gezond al stonden ook zij dit seizoen wel voor uitdagingen in deze lastige tijd met COVID-19.

De vereniging heeft een actief bestuur en diverse commissies die gevuld zijn met actieve en betrokken vrijwilligers. Zij zijn een trouwe deelnemer aan de clusterbijeenkomsten, hebben een actieve rol in de regio en er is een goede samenwerking met de KNBSB. Thamen neemt deel aan nationale en lokale acties om onze sporten op de kaart te zetten en zichtbaar te maken en inkomsten en leden te werven. Thamen draagt zorg voor een veilig sportklimaat. Thamen is een vereniging waar iedereen graag is en bij wil horen. Een mooi voorbeeld voor velen’.

Thamen zal op een later moment de prijs ontvangen vanuit de KNBSB. De vereniging is super trots op deze prijs mede daar zij in een raar seizoen als deze dan toch het verschil hebben gemaakt. Dat kan ook alleen maar door de enorme inzet van de vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat de vereniging het zo goed doet op zowel op sportief als bestuurlijk niveau.