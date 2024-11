Ter inzage: Ontwerp verkeerscirculatieplan

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders wil richting geven aan de toekomstige verkeersstromen in Aalsmeer en Kudelstaart. De groei van het aantal woningen en bedrijven zorgt namelijk voor drukkere wegen. En de veranderingen in mobiliteit zorgen voor een ander gebruik van die wegen. Met het goedkeuren en het ter inzage leggen van het ontwerp Verkeerscirculatieplan zet het college een stap naar een veilige, toekomstbestendige en bereikbare gemeente. In het ontwerp Verkeerscirculatieplan zijn de uitgangspunten ‘veilig’, ‘toekomstbestendig’ en ‘bereikbaar’ vertaald naar de gewenste verkeersnetwerken voor de toekomst. Het ontwerp verkeerscirculatieplan is daarmee een wensbeeld waarin alle verkeersdeelnemers een plek hebben gekregen.

Aanpassen snelheid

De gemeente probeert met dit plan zo goed mogelijk in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen en het groeiende gebruik van wegen in goede banen te leiden. Er is in het ontwerp Verkeerscirculatieplan aandacht voor autoverkeer, fietsers, vrachtverkeer en voetgangers. Op hoofdlijnen beschrijft het plan een pakket maatregelen waarmee het wensbeeld de komende jaren is te realiseren. Een belangrijk voorbeeld van een maatregel is het aanpassen van de snelheid van een aantal wegen, met het oog op onder andere veiligheid en een logischere verdeling van verkeersstromen. Voor een compleet beeld van de maatregelen en overwegingen wordt verwezen naar het ontwerp verkeerscirculatieplan.

Zienswijzen indienen

Het ontwerp Verkeerscirculatieplan is niet alleen opgesteld op basis van analyse, onderzoek, nieuwe inzichten, trends en ontwikkelingen. Veel inwoners hebben aandachtspunten meegegeven en ook veel organisaties hebben meegedacht. Ook wil het college inwoners de kans geven om het plan als geheel in te zien en zienswijzen in te dienen. Het ontwerpplan is van vrijdag 8 november tot en met vrijdag 20 december in te zien op www.participatie.aalsmeer.nl en ligt fysiek er inzage bij de balie in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. Eventuele zienswijzen kunnen worden ingediend per mail op info@aalsmeer.nl of per brief naar Gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. Zienswijze ontwerp Verkeerscirculatieplan Aalsmeer.

Kaart Gemeente Aalsmeer: De nieuwe wegcategorisering.