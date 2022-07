Tennisvereniging Kudelstaart brengt €7000 bij elkaar voor KWF

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 9 juli is door Tennisvereniging Kudelstaart een Clubs4life tennisevent georganiseerd waarbij de opbrengst in zijn geheel is gedoneerd aan KWF. Alle deelnemers betaalden €25,- inschrijfgeld. In teams werd een toernooi gespeeld. Ook konden de deelnemers hun servicesnelheid meten en werden er een enkele rondes ‘rond de baan’ gespeeld voor mooie prijzen.

Gedurende de dag zijn er 3 loterijrondes georganiseerd waarvoor ontzettend veel mooie prijzen, door lokale sponsoren beschikbaar gesteld. Daarnaast waren er nog losse donaties, de broodjesverkoop, de sportmasseuse en ook TVK heeft een financieel steentje bijgedragen om tot het mooie eindbedrag van €7000,- te komen.

Hoe werkt Clubs4life?

​Je sportvereniging organiseert een leuke dag op de club om geld in te zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Bijvoorbeeld met een toernooi waarvan het inschrijfgeld naar KWF gaat, een veiling met mooie gesponsorde prijzen of een feestelijke finish waarvan een deel van de baropbrengst naar het goede doel gaat. Elke sportclub kan meedoen. Kijk voor meer informatie: www.kwf.nl/help-mee/clubs4life.

Zou jij ook je steentje willen bijdragen tijdens de KWF-collecteweek begin september? Neem dan contact op met Sandra Lissenburg Coördinator Collecte per e-mail: Sandra.Lissenburg@kwfaalsmeer.nl.

Foto: Namens TVK: Wendy, Antoinette, Peter, Jordi, Niels, Mark en Esther werd de cheque overhandigd aan Sarina van KWF Aalsmeer.