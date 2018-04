TeamTimmerman in actie voor Dag van je leven

Aalsmeer – Na een jaar van afwezigheid staat TeamTimmerman weer op de vrijmarkt in de Zijdstraat op Koningsdag vrijdag 27 april en dit jaar voor de Stichting Dag van je leven. Deze lokale stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze organiseert onder andere de jaarlijkse botendag en het grote feest tijdens de Feestweek Aalsmeer. Maar ze laat ook wensen in vervulling gaan van groepen of personen. Alles om deze speciale doelgroep te laten stralen. TeamTimmerman vindt dit een mooi doel en geeft ze graag een steuntje in de rug.

Proefles in Cessna 172

Op de TT-stand een grote verscheidenheid aan producten geleverd door verschillende sponsoren. Planten, bloemen, potten, vazen en ook zijn er weer vele mooie spullen van zolder gehaald. Tevens is er een mogelijkheid op het winnen van een proefles vliegen in een Cessna 172. De winnaar mag achter de stuurknuppel plaatsnemen naast de instructeur en nog twee extra passagiers meenemen.

Kom vrijdag naar de stand en neem een kijkje, waag een gokje of koop iets voor het goede doel. De opbrengst van deze Koningsdag komt geheel ten goede aan Stichting Dag van je Leven.