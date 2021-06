Taalpunt weer open in bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Onlangs heeft de gemeente Aalsmeer het plan ondertekend om mensen in Groot Amsterdam te ondersteunen die ernstige problemen hebben met de Nederlandse taal. Een mooi initiatief, want mensen die daar problemen mee hebben zijn vaak gehandicapt in hun dagelijkse (sociale) leven. En dat betreft in Aalsmeer ruim 2.000 mensen!

Goed om te melden, dat in de bibliotheek Het Taalpunt weer geopend is. Problemen met de Nederlandse taal en je kunt wel wat hulp in deze gebruiken? Kom dan op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur naar de bibliotheek in de Marktstraat. En dat geldt ook voor mensen die bereid zijn om deze mensen hulp te verlenen. Door de coronamaatregelen is er een behoorlijke wachtlijst ontstaan. Alle taalhulp is dus welkom. Uit ervaring blijkt dat dit erg dankbaar werk is! Dus, kom naar het Taalpunt in de bibliotheek op dinsdag.

Het Taalcafé, dat normaal gesproken op dinsdagmiddag geopend was, is tot nader order nog gesloten, maar ook hiervoor wordt naar mogelijkheden gezocht om weer te beginnen.