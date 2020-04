Sympany: Bewaar kleding voorlopig thuis

Aalsmeer – Door het coronavirus is Nederland in een crisis beland. Voor Sympany geldt dat er nu letterlijk geen kledingstuk meer de deur uit gaat. Toch wordt er voor gekozen om de textielcontainers in ieder geval voor de maand april open te houden.

De druk op de capaciteit van Sympany is echter enorm. Veel inwoners grijpen het voorjaars-seizoen aan om de kledingkast eens goed op te ruimen. Door de coronacrisis lijkt daar bovendien extra tijd voor vrij te zijn gekomen. Met elk kledingstuk dat bij Sympany in de containers terechtkomt is men normaliter blij, maar eerlijk gezegd; nu even wat minder.

Al het ingezamelde textiel moet Sympany opslaan, omdat er wereldwijd geen afzet is. Langdurige opslag van textiel, zal de kwaliteit er helaas niet beter op maken en mogelijk zelfs onbruikbaar.. Dat zou enorm zonde zijn!

Daarom doet Sympany een beroep op alle inwoners: Bewaar uw kleding voorlopig thuis. Leg geen zakken naast een overvolle container en gooi geen textiel bij het huishoudafval.

Sympany gelooft dat zij deze periode doorkomt door continu naar de beste en meest duurzame oplossingen te zoeken samen met inwoners en gemeenten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn waarbij het textiel weer goed verwerkt kan worden, zal dit meteen gemeld worden. Sympany dankt iedereen voor het begrip!