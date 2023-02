Supporting Kudelstaart kijkt terug op mooi 2022

Kudelstaart – Na twee rustige jaren, waarin het Kudelstaartse verenigingsleven een groot deel van de tijd stillag als gevolg van corona, is 2022 weer een vrij normaal jaar voor Stichting Supporting Kudelstaart geweest. Door de vele Kudelstaartse verenigingen zijn diverse aanvragen gedaan en behandeld. Daarmee heeft de Stichting weer allerlei activiteiten financieel mogen ondersteunen. Ook zijn in 2022 twee traditionele Kudelstaartse kienavonden gehouden in het Dorpshuis met de mooie opbrengst van ruim 2.500 euro. In 2021 is ongeveer 15.000 euro overgemaakt aan de Kudelstaartse verenigingen, in 2022 ruim 22.000 euro. Bijna anderhalf keer zoveel. Het gaat hierbij om vergoedingen aan verenigingen voor het ophalen van het oud-papier, betalingen van lopende sponsorcontracten, opbrengsten vanuit de kienavonden en giften naar aanleiding van aanvragen via de website: www.stichtingsupportingkudelstaart.nl.

Support verenigingen

De volgende verengingen hebben support gekregen: RKDES (7.691,44 euro), VZOD (3.625 euro), Voedselbank Aalsmeer (2.500 euro), Tennisvereniging Kudelstaart (1.356,25 euro), Carnavalsvereniging De Pretpeurders (1.281,35 euro), SV Omnia 2000 (1.067,50 euro), Stichting Kudelkamp (650 euro), Damesvereniging Kudelstaart (630 euro), Dorpshuis ’t Podium (500 euro), Avondvierdaagse Kudelstaart (450 euro), Ouderensoos Kudelstaart (400 euro), Stichting de Zonnebloem afdeling Kudelstaart (390,50 euro), Schaatstrainingsgroep VZOD (373,75 euro), Skeelerbaan Kudelstaart (350 euro), HBV Target (250 euro), Muziekvereniging Flora (217,50 euro), Feestcommissie Kudelstaart (146,25 euro), Volant ‘90 (52,50 euro), Dameskoor Vivace (33,75 euro), Bridgeclub De Uitkomst (18,75 euro), Sjoelclub Aalsmeer (18,75 euro), Badmintonvereniging Slagvaardig (18,75 euro) en Bridgeclub S&V (15 euro).

Oud papier

Het bestuur van Stichting Supporting Kudelstaart (SSK) wil alle inwoners van Kudelstaart bedanken voor het verzamelen en inleveren van oud papier en niet te vergeten de Kudelstaartse verenigingen die altijd weer klaar staan voor het leveren van de vrijwilligers die het oud-papier ophalen. De hoeveelheid opgehaald oud-papier is in 2022 ruim 10% afgenomen in vergelijking met eerdere jaren, maar de papierprijs was wel in 2022 hoger dan in 2021.

Initiatieven

Alles overziend is 2022 een mooi jaar geweest voor SSK en er wordt uitgekeken naar opnieuw een mooi jaar waarin de stichting weer veel Kudelstaartse initiatieven hoopt te kunnen ondersteunen. De Stichting Supporting Kudelstaart is in 1969 (onder de naam Supportersvereniging Kudelstaart) ontstaan vanuit de Kudelstaartse verenigingen. Haar doel is het financieel steunen van alle verenigingen in Kudelstaart. Fondsenwerving vindt plaats door het ophalen van het oude papier, ontvangen donaties en het organiseren van kienavonden. Het bestuur wil tot slot alle donateurs bedanken voor hun bijdragen.

Foto: Het bestuur van SSK bestaat uit: Peter van den Bergen (voorzitter), Monique van Winden (secretaris), Jan Hoogenbosch (penningmeester), Charlotte Braat en Michel van Maris. Eigenfoto: Stichting Supporting Kudelstaart