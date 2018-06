Superverkiezing op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag en zaterdag stond ‘Let’s Go’ helemaal in het teken van Superhelden, het thema van de Junior Pramenrace 2018. De locatie uitzending vanaf het Stokkenland was weer een feestje om te doen, en dat gaan de presentatoren vrijdag 22 juni dunnetjes over!

Dan staat ‘Let’s Go’ met de presentatoren Kim en Laurens in het teken van de Super Verkiezingen. De afgelopen weken kon iedereen zijn/haar juf en meester aanmelden voor de titel Super Juf en Super Meester. Er waren veel aanmeldingen, vooral van Super Meesters. Uiteindelijk zijn er twee klassen uitgenodigd om vrijdag samen met hun juf en meester naar de studio te komen.

Wie de juf en meester zijn hoor je vrijdag 22 juni. Je hoort dan ook waarom zij de titel Super Juf en Super Meester verdienen. Vanaf 18.00 uur de ontknoping vanuit waarschijnlijk een bomvolle studio van Radio Aalsmeer in de Studio’s aan de Van Cleeffkade. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.