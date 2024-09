SuperCup voor Green Park Handbal Aalsmeer

Aalsmeer – Green Park Handbal Aalsmeer heeft de eerste prijs van het handbalseizoen veroverd. In een spannende wedstrijd bleek de ploeg uit Noord-Holland te sterk voor het Limburgse Bevo Hc uit Panningen. De wedstrijd eindigde in een 33-31 overwinning voor Aalsmeer. In de eerste helft gingen beide ploegen redelijk gelijk op. Hoewel Aalsmeer stuitte op een fel Bevo in de dekking, kwam de ploeg een aantal keer op twee punten voorsprong. Bevo wist keer op keer de aansluiting te vinden, onder andere door de vele treffers van Julian Mumme. Aalsmeer ging de rust in met een kleine voorsprong (17-16), mede door een invalbeurt van Evert Kooijman. Hij kwam in het veld in de 26e minuut en wist in korte tijd twee keer het doel van Bevo Hc te vinden. In de tweede helft wist Aalsmeer de voorsprong te houden. In de vierde minuut kwam de ploeg met een treffer van keeper Marco Verbeij, in het lege doel van Bevo, voor het eerst op drie punten voorsprong. Bevo Hc gaf de strijd echter niet op en kwam terug in de wedstrijd toen Guus van den Heuvel de gelijkmaker maakte in de 14e minuut van de tweede helft (24-24). Daarna wist Aalsmeer echter opnieuw uit te lopen. Aan het einde van de wedstrijd maakte Guus van den Heuvel het met zijn zevende goal van de wedstrijd nog even spannend met een aansluitingstreffer (31-30). Aalsmeer gaf de voorsprong echter niet meer weg en opnieuw wist het team van Wai Wong een overwinning te boeken.

Landstitel en Beker

In The Dome in Houten namen Herpertz Bevo Hc en Green Park Handbal Aalsmeer het tegen elkaar op dankzij hun prestaties van afgelopen seizoen. Handbal Aalsmeer pakte eerder dit jaar de landstitel, nadat het team op overtuigende wijze Kembit Lions had onttroond; de Best of Three werd uiteindelijk in twee duels beslist (37-25 en 29-31). De ploeg uit Aalsmeer won ook de nationale bekerfinale, die gespeeld werd tegen Bevo Hc (24-32). Sinds 1991 wordt er in Nederland om de SuperCup gehandbald. De SuperCup is een jaarlijkse handbalwedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Het vorige seizoen won Green Park Handbal Aalsmeer zowel de beker als de landstitel, waardoor de verliezend bekerfinalist aan deze SuperCup mocht deelnemen.

BeNe League

Aanstaande zaterdag 7 september start de BeNe League en spelen de Aalsmeerse handballers thuis in De Bloemhof tegen Sasja Hc uit België. De wedstrijd begint om 19.30 uur en publiek is ter aanmoediging uiteraard van harte welkom.

Foto’s: www.kicksfotos.nl