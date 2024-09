Super gezellige donderdag in de feesttent

Aalsmeer – Donderdagochtend was het een feest voor mensen met een beperking in de feesttent. Er is heerlijk gedanst, gezongen en meegezongen en natuurlijk is de polonaise gelopen. De dag werd, net als andere jaren, georganiseerd door de stichting Dag van je Leven. Het was weer een heel gezellig en super feestje.

‘Terug in de tijd’

’s Avonds was de tweede Feestweek-avond en ook hiervoor was de animo groot. Van te voren al ‘dik’ uitverkocht, maar komen alle kaartkopers ook echt? Ja wel hoor, de avond is vooral in trek bij inwoners en het was dan ook weer een leuk weerzien van vele bekenden. Het was even geduld hebben om de feesttent binnen te komen, want voor de ingang stond een lange rij. Eenmaal binnen wachtte feest met een hoofdletter. Natuurlijk is er meegezongen met de hit ‘Terug in de tijd’ (als het kon wel met jou) van Yves Berendse, maar ook John West, Paul de Leeuw en Gerard Joling wisten het publiek aan het meezingen en dansen te krijgen. De zangers werden begeleid door de ‘superstrakke’ Marcel Fisser Band. In de pauze en bij aanvang werd het publiek vermaakt door DJ Joost en dat kan wel overgelaten worden aan deze feestman. Weer een topavond!

Foto’s: www.kicksfotos.nl