Succesvolle ‘Poeloversteek’ met 180 deelnemers

Aalsmeer – Tijdens de 9e editie van de ‘Poeloversteek’ afgelopen woensdag 12 juli hadden de weergoden de deelnemers op een uitdagende oversteek getrakteerd met windkracht 4 uit het westen. In vergelijking met eerdere jaren waren er daardoor helaas meerdere uitvallers die zelf de keuze maakten om de tocht te staken en op éen van de begeleidende boten te stappen. De reddingsbrigade Amstelveen en EHBO Dorrie Huson waren preventief aanwezig op het water, maar hoefden niet in actie te komen. De deelnemers aan de 6 en 3 kilometer werden voor de start naar Leimuiden gebracht en onderweg hadden de deelnemers al goed zicht op de zwemroute met grote boeien en de golfslag.

Bart Sommeling de snelste

Zeventig zwemmers startten vanuit de haven van Kempers Watersport Leimuiden, om langs de boeien en begeleid door boten en kanoërs, via de westkant van de Westeinder, langs de recreatie eilanden, naar de watertoren en het surfstrand te zwemmen. De laatste kilometer was door de wind en opgebouwde vermoeidheid de grootste uitdaging. De topsporters Bart Sommeling (zwemmen) en Menno Koolhaas (triathlon) zwommen zij aan zij de 6,2 kilometer en door een lange eindsprint was Bart Sommeling als eerste op het surfstrand in een tijd van 1 uur 23 minuten en 49 seconden. De snelste vrouw op de langste afstand werd Cynthia Koolman. Zij stapte na 1 uur 38 minuten en 12 seconden over de finishlijn.

Snel tempo Daniel

De drie kilometer zwemmers beleefden de eerste 3 km van de oversteek al varend op enkele boten. Zo hadden ook zij al de beleving van de hele oversteek. Deze ruim 30 deelnemers gingen bij de 3 kilometer boei te water en werden daar weggestart voor de halve Poeloversteek. De 14-jarige Daniel Wegman liet zien dat hij op termijn de hele Poeloversteek aan kan in een snel tempo. Hij werd eerste in 48 minuten en 6 seconden. De snelste dame op de 3 kilometer, Laura Staal, stapte als tweede overall op het strand in 53 minuten en 21 seconden.

Gezinsprestatietochten

Door de sterke wind werd het parkoers van de 500, 1000 en 2000 meter aangepast. In de luwte van de pier kon er binnen de baai een driehoek worden uitgelegd waar de deelnemers maar voor een deel de uitdaging van golven hadden. Op de 500 meter startte de jongste Oceanusjeugd met hun ouders of andere familieleden op de gezinsprestatietocht. Veelal was het jonge oceanuslid fanatiek en konden de ouders hun kind niet volgen. Dat wordt trainen voor volgend jaar. De snelste drie Oceanusleden waren Sarah Destellirer, Carlien Stolk en Arne Keessen.

De 1000 en 2000 meter prestatietochten kenden een divers deelnemersveld. Van triathleet tot jeugdwedstrijdzwemmer, van geoefende banenzwemmer tot deelnemer aan de volwassen borstcrawllessen. Iedereen was na afloop trots op zijn of haar prestatie en na afloop werden al plannen gemaakt voor het trainen voor de 3 of 6 kilometer voor komend jaar. De snelste man en vrouw op de 1000 meter waren Bryan Huel uit Uithoorn en Oceanus wedstrijdzwemster Rox van Bueren uit Aalsmeer. Op de dubbele afstand was het Oceanusjeugdlid Christiaan Wegman de snelste man en Mareille Rijborz uit Amsterdam de snelste dame.

Alle deelnemers ontvingen na de tocht een lekkernij en kunnen via de Oceanusaalsmeer.nl site hun oorkonde, finish video en foto downloaden.

In 2024 worden de Poeloversteek en vijf zwemtochten met verschillende afstanden weer georganiseerd. Geïnspireerde toeschouwers kunnen alvast gaan trainen. Oceanus heeft trainingsgroepen voor elke leeftijd, van 5 tot 99 jaar.

Foto: www.kicksfotos.nl