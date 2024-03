Succesvolle Pannenkoekdag in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Op vrijdag 8 maart vond in Buurthuis Hornmeer de Nationale Pannenkoekdag plaats en wat een succes was het! Ongeveer 100 bezoekers kwamen genieten van meer dan 400 overheerlijke naturel en spek pannenkoeken. De sfeer was gezellig en er werd volop gelachen en bijgepraat. Het evenement was niet alleen een groot succes vanwege de lekkere pannenkoeken, maar ook vanwege de ontmoetingen die plaatsvonden. Buurtbewoners leerden elkaar beter kennen en genoten van elkaars gezelschap. Het Buurthuis aan de Dreef blijkt een perfecte locatie te zijn voor dit soort evenementen waar gezelligheid en samenzijn centraal staan.

Zaterdag NLdoet

Na het succes van de Nationale Pannenkoekdag, staan er alweer nieuwe evenementen op de planning in het Buurthuis. Zo vindt op zaterdag 16 maart tussen 10.00 en 15.00 uur de jaarlijkse NLdoet actie plaats, waarbij er geklust en schoongemaakt zal worden in en om het Buurthuis.

Vrijwilligers welkom

Het Buurthuis is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een steentje bij willen dragen. Of het nu gaat om een bardienst draaien, een uurtje helpen met klussen of het organiseren van leuke evenementen; alle hulp is welkom. Interesse om je in te zetten voor Buurthuis Hornmeer en daarmee de buurt wat gezelliger te maken? Neem dan contact op met het Buurthuis en meld je aan als vrijwilliger. Samen zorgen dat het Buurthuis dé ontmoetingsplek wordt voor alle Aalsmeerders.