Lorena Wiebes (19) naar NK Wielrennen

Mijdrecht – Op zaterdag 30 juni doet het Mijdrechtse wielertalent Lorena Wiebes in Hoogerheide mee aan het Nederlands Kampioenschap voor eliterensters. Wiebes (19) stapte in januari over van de junioren naar de eliterensters. Die transfer verliep zeer voorspoedig.

Hoewel Lorena in wedstrijden uitkomt met toppers als wereldkampioene Chantal Blaak, Olympisch kampioene Anna van der Breggen en Ellen van Dijk (Woerden) boekte ze in 2018 al zes overwinningen. Wiebes heeft een plekje gevonden in de sterke ploeg van Parkhotel Valkenburg waar ze inmiddels tot kopvrouw is gebombardeerd. Want vanwege haar rappe benen is ze een echt winnaarstype. Daarom behoort Lorena Wiebes in Hoogerheide tot de kanshebsters.

Het gebeurt zelden dat junioren meteen presteren tussen de elitevrouwen. Zelfs afstanden van rond de 140 kilometer kan de Mijdrechtse renster goed aan. Via goede prestaties hoopt ze op deelname aan EK en WK.