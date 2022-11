Subsidiecheque OSA voor Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Vorige week is een subsidiecheque uitgereikt van 1.013 euro door Gerard Nijland, voorzitter van OSA, aan Jeannette Philippo en Jan Jooren van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Er is door de Doopsgezinde Gemeente een bedrag van 1013,10 euro ingezameld voor de bouw van een omheining voor de dagopvang van Peace Home Busua in Ghana, zo kon een verdubbeling van het ingezamelde bedrag als subsidie worden verstrekt.

Het project gaat om jeugdigen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die worden opgevangen in het dagcentrum in Ghana. Er is totaal 3.800 euro nodig voor dit project. Giften zijn van welkom. Informatie is te vinden op www.peacehomebusua.com. Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer? Kijk dan op: www.osa-aalsmeer.nl