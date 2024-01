Studenten Yuverta herbouwen insectenhotel Boerenvreugd

Aalsmeer –Er is goed nieuws te melden over het door storm Henk omgeblazen insectenhotel op kinderboerderij Boerenvreugd. Het insectenhotel heeft vele harde winden doorstaan, maar afgelopen 2 januari vernielde de storm dit onderkomen van een groot aantal vaste hotelgasten. “Het hotel is veranderd in een puinhoop en het lijkt erop dat repareren niet meer mogelijk is. Een flinke tegenvaller voor Boerenvreugd”, zo lieten de vrijwilligers van de kinderboerderij weten.

Nu is er hulp aangeboden en er wordt zelfs al hard gewerkt aan het herstel. Een groep studenten van Yuverta mbo Aalsmeer werkt momenteel aan het herbouwen van het insectenhotel.

De boeren en boerinnen van Boerenvreugd zijn uiteraard superblij met deze hulp: “Wat fijn dat deze jonge mensen zich inzetten voor onze boerderij. We zijn heel benieuwd naar het resultaat.”