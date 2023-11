Streefbedrag gehaald, Sas kan naar Australië!

Aalsmeer – “Het onvoorstelbare, onbereikbare en ongelooflijke is verworden tot heuse realiteit. We hebben het doel behaald. Het is gelukt. Sas kan naar Australië”, schrijft Lindsey van Dijk van de vriendinnengroep die de crowfunding actie voor zangeres Saskia Veenswijk heeft opgezet. “Eindelijk, na twintig jaar in de greep te zijn geweest van haar invaliderende ziekte, kan de weg naar herstel voor Saskia werkelijkheid worden.”

Grote Poellied

Het laatste evenement van de crowdfunding was het benefietconcert van Denk aan de Buren afgelopen zondag in het Parochiehuis. Het smartlappenkoor zong de sterren van de hemel met hun vermakelijjke vertolking van veel alom bekende smartlappen en zeemansliederen. Tijdens de pauze lichtte de zaal op, toen Saskia de aanwezigen verraste met haar aanwezigheid en wist zij samen met het koor menigeen tot tranen te roeren met haar prachtige Grote Poellied.

Lindsey vervolgt: “Na afloop van het concert konden wij de aanwezigen en Saskia het fantastische nieuws – wat inmiddels op onze lippen brandde – bekendmaken: we hebben het streefbedrag van 38.000 euro behaald en zijn er zelfs al overheen (41.335 euro). De blik in Saskia’s ogen vertelde meer dan ze ooit in woorden uit zou kunnen drukken.”

Oneindig dankbaar

De vriendinnengroep en Saskia willen iedereen die deze crowdfunding heeft gesteund uit het diepst van hun hart bedanken. “We zijn oneindig dankbaar”, aldus Lindsey. “Jullie hebben onze droom in vervulling gebracht. Elke donatie, klein en groot, kwam uit een liefdevol en onbaatzuchtig hart en bracht ons telkens een stapje dichterbij dat enorme streefbedrag. “Nogmaals hartelijk dank donateurs, bedrijven, organisaties, locaties, artiesten, helpende handen en steunende schouders. Zonder jullie hadden we het allemaal niet voor elkaar kunnen krijgen.”

Onderdak en vervoer

Het einde van dit succesvolle project, betekent het begin van een bijzonder en intensief traject voor Saskia. In januari hoopt zij aan de therapie te kunnen beginnen. Het werk van de vriendinnengroep is echter nog niet klaar. Na de crowdfunding zijn de volgende stappen onderdak en vervoer zoeken voor Saskia in de Gold Coast in Australië. Voor meer informatie, hulp en/of tips: helpsasbackup@gmail.com of niske@hotmail.com.