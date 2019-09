Stralend zonnetje tijdens winterse Pramenrace

Aalsmeer – Een winterwonder(lijk) land deze zaterdag 14 september in Aalsmeer. De 34ste Pramenrace is gevaren en op het winterse thema was door alle deelnemers heel gevarieerd ingehaakt. Er werd kerst gevierd met kerstbomen en kerstmannen, door de arreslee kerstpakketjes afgeleverd, deelnemers gingen op wintersport of zochten juist de caribische zon op, er werd winterse kost met rookworst geserveerd, gedanst op het ijs en het bobsleeteam uit Jamaica was in Aalsmeer.

Natuurlijk waren er ook teams die het thema met een ‘vette’ knipoog hadden benaderd, zoals Winter Zonderland met een foto van turner Epke en aan de ringen Joeri, Stevie Wonderland met aan boord van de praam zelfs een echte piano en sneeuwwitje is met haar zeven dwergen meerdere malen gespot.

Burgemeester Guido Oude Kotte maakte deel uit van de jury en hij heeft vast z’n ogen uitgekeken. Zoveel gekkigheid en gezelligheid tijdens dit typische Aalsmeerse evenement. Zou hij één van zijn wethouders in de Trans Spie Berie Express opgemerkt hebben? Al met al is volop genoten door zowel de deelnemers als de kijkers. Heel apart en bijzonder: winterse taferelen tijdens een super-zonnige dag.

Recordtijd!

Het mooie weer zorgde er overigens wel voor dat niet alle teams in de tent aanwezig waren tijdens de prijsuitreiking. Zij genoten vast nog van het zonnetje. In de buurt van het podium stonden natuurlijk wel de deelnemers in de categorie snelheid. Wel of niet een prjs gewonnen? De Pramenrace is in deze categorie opnieuw gewonnen door Team Uniek in een record tijd van precies 100 minuten. Echt supersnel! Op twee Aquaprama en plaats drie was voor de Stenhuis Maatjes.

Categorie dames: 1. Praamangels, 2. De Vedettes en 3. Tollemetuite. Categorie bokken: 1. Gang Is Alles, 2. Rentapraam en 3. Aaltje Bagger. Categorie recreanten: 1. Banana Rouge, 2. Dirkie’s Gaatje en 3. Ketelbinkies.