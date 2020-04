Aalsmeer – Geen vrijmarkt, geen spulletjes verkopen, dus ruimte genoeg op straat op de tot Woningsdag omgetoverde Koningsdag. De meiden uit de Waterhoenstraat hadden iets bijzonders bedacht voor deze toch feestelijke dag! Een mooie stoepkrijt-tekening voor alle mede-bewoners in de Hornmeer. Met een knipoog dat het dit jaar anders is dan anders. “Stay healthy. We blijven dit jaar, ook met Koningsdag, binnen”, aldus de meiden.