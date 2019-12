Stichting SAM start telefooncirkel

Aalsmeer – Zoals bekend is Stichting SAM voortgekomen uit het Rode Kruis Aalsmeer. Een van de activiteiten die het Rode Kruis deed, was het onderhouden van een telefooncirkel voor en met, meest alleenwonende, ouderen. Die activiteit wordt vanaf 1 januari as voortgezet door van Stichting SAM.

De telefooncirkel, waarvoor iedereen zich kan aanmelden, houdt in dat ouderen, meest alleenwonenden, iedere werkdag rond 08.30 uur ‘s morgens gebeld te worden. Velen ervaren dat als prettig omdat er even een momentje met elkaar gesproken wordt, maar ook geeft het een veilig gevoel omdat, als de telefoon door de deelnemer niet wordt opgenomen, er een protocol is waarbij mensen uit zijn of haar omgeving gebeld worden om even een kijkje te gaan nemen.

Na een eerste intake gesprek wordt de deelnemer meteen opgenomen in de ‘cirkel’ en wordt dagelijks gebeld. Het bellen begint bij een vrijwilliger die de eerste deelnemer van de lijst belt. Die deelnemer belt de volgende en zo gaat dat verder tot dat de laatste de vrijwilliger weer belt zodat het ‘rond’ is en iedereen heeft laten weten wakker en oké te zijn.



Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Naast de ‘alarmknop’ die veel alleenwonenden dragen is deze telefooncirkel ook een vorm van controle of de mensen, die misschien zo gauw zo’n knop niet kunnen vinden of bedienen, in orde zijn.

Ook zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom. Eens per zoveel weken wordt men ingeroosterd om die eerste deelnemer te bellen. Dat gebeurt al om 08.30 uur en als er geen calamiteiten zijn belt de laatste deelnemer al vóór 09.00 uur naar de vrijwilliger terug. Dus het kost een vrijwilliger maar heel weinig tijd. Het is een heel mooi en dankbaar werk.

Zowel deelnemers als vrijwilligers kunnen bellen naar Ineke Hoogeveen via 0297-328613. Mailen kan ook naar: gein@planet.nl. Meer informatie over Stichting SAM is te vinden op de site www.stichtingsam.eu

Foto: Naast rolstoelwandelen start stichting SAM ook met de telefooncirkel.