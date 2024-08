Stichting Eiland van Hein, Scouting Jan van Speyk en Dorpsboerderij Nieuwkoop ontvangen donatie

Regio – Univé Nieuwkoop heeft onlangs namens het Univé Ledenfonds drie waardecheques van

€ 1000,- uitgereikt aan drie lokale goede doelen. In de maand april konden inwoners van de regio Nieuwkoop hun stem uitbrengen op een lokaal goed doel naar keuze. Uit de vele aanmeldingen kwamen Dorpsboerderij Nieuwkoop, Scouting Jan van Speyk en Stichting Eiland van Hein als winnaars uit de bus.

Eiland van Hein: Recreatie in het groen en blauw

Eiland van Hein is hét recreatie-eiland gelegen ‘tussen Dam en Dom’, in het Groene Hart nabij Wilnis. Het recreatiegebied biedt een oase van rust en natuur waar bezoekers kunnen genieten van diverse activiteiten. Het eiland fungeert als Toeristisch Overstappunt (TOP), en is daarmee een ideaal startpunt voor bezoekers waar de auto achter kan worden gelaten om te genieten van fietsen, wandelen of varen in de landelijke omgeving.

Hans Smit van Stichting Eiland van Hein is verheugd over de donatie: “Wij zijn ontzettend blij met deze bijdrage van Univé. Enorm mooi dat er door zoveel mensen de moeite is genomen op ons te stemmen met hun persoonlijke motivatie daarbij. Het recreatiegebied Eiland van Hein in Wilnis wordt door velen recreanten bezocht, vooral door mensen uit de regio maar ook daarbuiten. Met deze donatie zorgen we dat er nog meer activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd kunnen worden dit seizoen.”

Over Univé Ledenfonds

Als verzekeraar zonder winstoogmerk staat Univé Nieuwkoop dichtbij haar leden. Dit maakt zij met het Univé Ledenfonds concreet door lokale goede doelen, verenigingen en maatschappelijke instanties te ondersteunen. Initiatieven die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken en voldoen aan de voorwaarden, kunnen een aanvraag indienen via www.univeledenfonds.nl.

Foto: aangeleverd