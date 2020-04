Steun elkaar en koop of bestel lokaal!

Aalsmeer – Het coronavirus heeft een flinke verandering gebracht in het altijd bruisende Aalsmeer. Activiteiten zijn vanwege de maatregelen afgelast en de deuren van de horeca-gelegenheden blijven voorlopig nog dicht. Begrijpelijk, maar inwoners van de gemeente Aalsmeer gaan gelukkig niet bij de pakken neer zitten. Er wordt goed en actief op de situatie ingespeeld.

Zo hebben de eigenaren van café’s de stilte aangepakt om de ‘tent’ een verfrissende opknapbeurt te geven en de eerste pubquizzen online zijn al met succes gespeeld. Ook de restaurants blijven actief. Er kunnen weliswaar geen gasten welkom geheten worden, maar er kan wel getrakteerd worden op een lekkere afhaal- of bezorg-maaltijd. Nagenoeg alle restaurants en eetcafé’s hebben deze mogelijkheid aangegrepen en van dit ‘thuis-uit-eten’ wordt goed gebruik gemaakt.

Steun elkaar en koop lokaal en dit geldt natuurlijk ook voor alle winkels in de gemeente. Ze zijn open, in aangepaste RIVM-norm, en bieden als vanouds service met een hoofdletter. Aalsmeer en Kudelstaart hebben alles om de dagelijkse boodschappen te doen en niet alleen bij de supermarkten. Ook de bakkers, slagers, groentemannen, kaas- en noten-specialisten en medewerkers in viswinkels staan klaar met verse producten. Iemand opvrolijken? Een lekker doosje bonbons, een mooie fles wijn, een apart biertje, een heerlijk geurtje, een vorlijke kaart of een bos bloemen, vers van de kweker, doen wonderen of trakteer op een boek. Ook hiervoor hoeft de gemeentegrens niet verlaten te worden.

Wie toe is aan een nieuwe zomerse outfit inclusief ‘stappers’, zit eveneens goed in Aalsmeer. Er zijn diverse (gespecialiseerde) kleding- en schoenenzaken. Huishoudelijke artikelen, woonaccessoires, sieraden, dieren-benodigdheden, foto-spulletjes, telefoons, fietsen, gereedschappen, (tuin)planten, muziekinstrumenten: Aalsmeer heeft het allemaal! Daarom de oproep: Steun de lokale ondernemers en koop of bestel lokaal. Samen sterk in en voor het mooie Aalsmeer!