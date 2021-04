Stelling van Amsterdam 25 jaar Werelderfgoed

Regio – Rondom de Nederlandse hoofdstad Amsterdam ligt een bijzondere verdedigingsring van 42 forten, 4 batterijen en een groot aantal dijken en sluizen: de Stelling van Amsterdam. De Stelling is een erfgoed van wereldformaat en staat dit jaar 25 jaar op de lijst van UNESCO Werelderfgoed vanwege het strategisch landschap, briljante watermanagementsysteem en talloze militaire werken.

Fieldlab rijksoverheid

De lockdown gaat nog zeker twee weken door in zijn huidige vorm. Pas vanaf 28 april kunnen de eerste versoepelingen worden doorgevoerd. Dan hopen de fortterassen weer open te kunnen. Helaas blijven de musea voorlopig nog dicht.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 deed afgelopen weekend wel al mee aan een fieldlab van de rijksoverheid voor openstelling van monumenten. Hiervoor was Fort bij Aalsmeer drie dagen open voor aangemelde bezoekers met een negatieve sneltest.

25 Jaar Werelderfgoed

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Stelling de titel UNESCO Werelderfgoed kreeg. Gedeputeerde Zita Pels markeert dit bijzondere moment op Fort Van Hoofddorp. Initiatiefnemer Femme Hammer van de stichting Fort Van Hoofddorp, vertelt over deze verborgen schat van de gemeente Haarlemmermeer Lees meer en bekijk de video

Ode aan het Landschap

In het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ staan de Hollandse Waterlinies naast zes andere Nederlandse landschappen in de spotlights. Samen tonen de gebieden de grote landschappelijke diversiteit in het kleine Nederland. Van mei 2021 tot en met mei 2022 worden diverse activiteiten georganiseerd in het linielandschap. Ga mee met de boswachter op een fortensafari, schrijf je in voor de Waterlinie Wandeltocht, fiets mee met de Waterlinie Fietstour of dineer op een van de forten in het pop-up restaurant van Sterk Water. Bekijk het programma op de website van de Stelling van Amsterdam.

Online Experience

De fysieke Fiets- en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht op 7 en 8 mei is geannuleerd vanwege de coronacrisis. Maar er komt een mooi ‘corona-proof’ alternatief: de Online Experience op 23 en 24 april. Ook de Stelling van Amsterdam ontbreekt niet met haar mooiste fiets- en wandelroutes.

Genieloods nu woonhuis

De Genieloods in Uithoorn, ooit opslag en garage voor de naastgelegen (en in 1998 herbouwde) fortwachterswoning, was toe aan een upgrade. Het gebouw behoorde tot het Fort aan de Drecht. Na restauratie en herbestemming tot woonhuis opent de loods naar verwachting deze maand haar deuren voor de nieuwe bewoners.

Geld voor Liniedijken

De provincie Noord-Holland trekt 10,3 miljoen uit voor de verbetering van het landschap. Het geld gaat onder andere ook naar de Stelling van Amsterdam (twee miljoen). De liniedijken van de Stelling van Amsterdam zijn aangemerkt voor een opknapbeurt. Liniedijken zijn speciaal aangelegde dijken om inundatiewater tegen te houden en om wapens achter de dijk op te stellen. Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.stellingvanamsterdam.nl.