Stella wint voor 4e keer biertapwedstrijd

Aalsmeer – De jaarlijkse biertapwedstrijd is afgelopen woensdag 29 mei gehouden in café Joppe. De biertapwedstrijd is speciaal voor mensen die normaal geen bier tappen, maar graag hun talenten in deze willen uitproberen. Een groot aantal deelnemers meldde zich in het café in het Centrum voor deze alweer negentiende editie.

Over de eerste ronde was de jury niet geheel tevreden. De getapte biertjes waren volgens hen onder niveau. “Ik heb nog geen net biertje gehad”, zo liet eigenaar Jan van Schuppen weten bij de aankondiging van de tweede ronde. Een geselecteerd gezelschap mocht opnieuw een poging wagen om de jury hun tapkunst te tonen.

Tijdens de tweede ronde werden mooiere biertjes getapt en was het voor de jury nog een lastige keuze om drie finalisten te kiezen. De finale ging uiteindelijk tussen de dames Stella Calvetti, Inge Gommers en Nicolette Pecht.

Nicolette werd derde en tussen Stella en Inge werd het een nek aan nek race. De jury vond beide dames even goed en besloten werd om hen allebei nog een biertje te laten tappen. De jurytafel werd verruild voor een plaatstje direct voor de tappen om de resultaten goed te kunnen beoordelen.

Na beraad was de jury er uit. Het was close, maar Stella Calvetti mag zich voor een jaar biertap-kampioen noemen. Het is niet de eerste keer dat Stella de wisselbokaal in ontvangst mocht nemen. Ze won de biertapwedstrijd voor alweer de vierde keer!

Voor de drie finalisten waren er mooie prijzen, beschikbaar gesteld door Heineken Nederland. De jury bestond uit Kim, Hugo (van Heineken), Max, Dirk, Elmer, Axel en Jan van Joppe.

Foto: Café Joppe