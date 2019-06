Start Westeinder Water Week

Aalsmeer – Vandaag, woensdag 26 juni, gaat de Westeinder Water Week van start met de Poeloversteek (zwemmen van Leimuiden naar Aalsmeer) en er is ’s avonds flyboarden bij het Surfeiland.

Donderdag 27 juni is het kinderdag. Liefst 430 kinderen van alle groepen 7 van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart krijgen een dag op en bij het water aangeboden. Ze gaan een bootje bouwen onder leiding van Koninklijke De Vries, gaan varen in Optimisten met de Zeilschool, leren suppen en onder andere gaan de jongens en meiden de watertoren en Fort Kudelstaart bezoeken. En, een officieel moment deze dag. De overdracht van het ambt van kinderburgermeester door Hannah aan Berber Veldkamp.

Voor de oudere jeugd is er vrijdagavond 28 juni weer Aqua Palooza nabij het surfeiland. De muziek klinkt vanaf potons en wordt ten gehore gebracht door de dj’s Berry Zarzamora en Daniël Argoud.

Zondag 30 juni is alweer de laatste dag en dan (ook) naar het Surfeiland gaan is een aanrader. Er zijn demonstraties en clinics door de Windsurfvereniging, de Zeilschool en de Waterskivereniging. Deelname is gratis en iedereen is van 10.00 tot 16.30 uur welkom. Kijk voor alle activiteiten op www.westeinderwaterweek.nl.