Start verwijderen bomen voor OV-verbinding

Aalsmeer – In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt Dura Vermeer aan de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ). Ter voorbereiding op de aanleg start Dura Vermeer vanaf maandag 3 februari met het verwijderen van bomen langs de burgemeester Kasteleinweg. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

De te verwijderen bomen en struiken staan op plaatsen waar straks bijvoorbeeld een nieuw wegdek, een rotonde of fietspad komt of die door de (graaf)werkzaamheden te beschadigd raken om veilig te blijven staan. Voor de bomen waar een vergunning voor nodig is, is de vergunning vorig jaar verleend. Op sommige locaties haalt Dura Vermeer ook enkel de struikgewassen weg en blijven de bomen staan. Op de website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl) zijn de exacte locaties te zien waar de voorbereidende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Op maandag 3 februari starten de werkzaamheden. Deze vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Op sommige locaties werkt Dura Vermeer alleen tussen 09.00 en 15.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Op enkele plekken wordt tijdelijk een rijstrook voor de veiligheid van de werknemers en weggebruikers afgesloten. Het gaat hier om locaties waar bomen en struikgewas verwijderd worden die dicht naast de openbare weg staan. Fietsers worden hier omgeleid. De omleidingsroute staat op borden aangegeven en er staan ook verkeersregelaars om de fietsers te begeleiden.

Herplanten bomen

Voor de te verwijderen bomen komen zo’n 175 nieuwe bomen terug. Ook komen er heesters tussen de bomen. De gemeente Aalsmeer heeft een groenplan voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gemaakt waarin de plaats van de nieuwe bomen globaal is vastgelegd. Zodra de nieuwe verkeerssituatie gereed is in 2021, worden de nieuwe bomen in het najaar geplant.

Over HOVASZ

Medio 2020 starten de werkzaamheden aan de hoogwaardige OV-verbinding tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid: HOVASZ. De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-Net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

Meer informatie

Meer informatie over het project HOVASZ, de werkzaamheden en de digitale nieuwsbrief kunt u vinden op de website: www.hovasz.nl. Op deze website is ook informatie over de werkzaamheden te vinden. Vragen of opmerkingen over HOVASZ? Stuur dan een e-mail naar hovasz@noord-holland.nl of hovasz@duravermeer.nl