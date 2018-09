Start aanbesteding aanleg busbaan op N196

Aalsmeer – De aanbesteding voor de aanleg van de busbaan tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer kan van start. De provincie Noord-Holland heeft samen met de projectpartners – Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn – een akkoord bereikt over de financiering en uitvoering van het project.

Op dit moment bereidt de provincie Noord-Holland de aanbestedingsprocedure voor, die in oktober start. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2019 een aannemer gecontracteerd wordt. Wanneer de werkzaamheden buiten starten is afhankelijk van de planning van de aannemer.

Het project

De 4,6 kilometer lange busbaan komt tussen de kruising met de Fokkerweg (Haarlemmermeer) en de kruising met de Poelweg (Uithoorn), en loopt dwars door Aalsmeer over de Burgemeester Kasteleinweg. Bij de Fokkerweg wordt een busknooppunt aangelegd om overstappen op de buslijnen richting Schiphol mogelijk te maken. In Haarlemmermeer sluit de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en de Fokkerweg. In Uithoorn, bij de Poelweg, sluit het nieuwe traject aan op de bestaande busbaan.

Het project geeft ook invulling aan de wens van de gemeente Aalsmeer om de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren ten opzichte van de oude situatie. De Burgemeester Kasteleinweg (N196) wordt een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Bovendien komt er meer ruimte voor fiets- en voetpaden.

Inloopbijeenkomst

In november organiseren de projectpartners een inloopbijeenkomst over de voortgang van het project. Hiermee krijgen belangstellenden de gelegenheid om het definitieve voorlopig ontwerp en de eisen voor de bereikbaarheid die in het contract zijn opgenomen te bekijken. Een uitnodiging hiervoor volgt via de nieuwsbrief van HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de website. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op www.hovasz.nl.