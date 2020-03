Staande ovatie voor Petra en Edwin

Aalsmeer – Zondag 1 maart was van de lente nog geen sprake, maar in de bovenzaal van De Oude Veiling sprankelden de pianoklanken van Edwin Schimmscheimer en zong Petra Berger volgens het enthousiaste publiek als een nachtegaal. Opnieuw was er een uitverkochte zaal en een wachtlijst met namen van teleurgestelde fans. Er kwamen telefoontjes van ver buiten Aalsmeer, maar helaas was er geen stoel meer beschikbaar. Het mag toch wel een prestatie genoemd worden dat de acht Bob & Gon voorstellingen zoveel publiek trekken. Het aandeel dat Bas en Katelijne van Otterloo hierin hebben is groot en onmisbaar. Maar de Bob & Gon bekendheid wordt onder de artiesten ook steeds groter, zodat deze nu zelf aangeven graag te komen spelen en zingen. De gastvrijheid, de sfeer, het publiek, de prachtige boeketten, de professionele geluidsbegeleiding van Bas, het is alles bij elkaar wat Bob & Gon uniek maakt.

KCA en vrijwilligers

De Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) nodigde zondag 1 maart al hun vrijwilligers uit voor een hapje en drankje als dank voor hun bijdrage. Het gebeurde op een tijdstip dat er in de bovenzaal van De Oude Veiling door de KCA werkgroep Bob & Gon hard werd gewerkt. Er werd gesjouwd met tafels en stoelen, licht en geluid gecontroleerd, de tafeltjes mooi opgemaakt met kleedjes, kaarsjes, en rozen. Het podium feestelijk versierd en de artiesten met alle egards ontvangen. En wanneer dan na een paar uur werken alles klaar is, de zaal opengaat voor publiek, is er telkens weer de reactie waarom het de werkgroep gaat: “Ah, wat ziet het er mooi uit!” Overigens zouden deze Bob & Gon voorstellingen niet zonder de financiële ondersteuning van KCA kunnen plaatsvinden.

Sterren van de middag

Petra trekt al vele jaren volle zalen met haar Italiaanse repertoire en recent ook met haar ode aan Barbra Streisand. Op verzoek van Bob & Gon was er een mix van beide te horen. Voor de pauze werd de bijna 78 jarige – in Brooklyn geboren – zangeres en actrice geëerd. “Misschien ben ik wel door Barbra gaan zingen”, mijmerde Petra die op jonge leeftijd de platen van de licht ontvlambare zangeres had grijs gedraaid. “Barbra viel op mooie mannen, die – zo gaat het verhaal – ook haar minnaars werden.” Prachtig was het nummer ‘You don’t bring me flowers’ dat Petra samen zong met Edwin. Edwin blijkt niet alleen een geweldige pianist, componist maar ook een heerlijke zanger. Gelukkig dat er gehoor gegeven werd om juist dit nummer als extra toegift nog een keer te zingen.

Na de pauze kreeg het Aalsmeerse publiek te horen waar het voor gekomen was. En wat kregen Petra en Edwin een dankbaar publiek. De vele herkenbare klanken, zoals uit de film Godfather en uit de Netflix-serie La Casa de Papel – Verdi’s Slavenkoor. Het werd één groot feest. Na een staande ovatie werd met rode blossen op de wangen en glimlachend na neuriënd de terugkeer naar huis getrotseerd.

Tango en de bandoneon

De volgende Bob & Gon middag in De Oude Veiling is op zondagmiddag 29 maart. Verheug u op de verleidelijke tango en de klanken van de bandoneon. Voor de vlugge beslissers zijn er nog een paar kaarten te koop (21.50 euro bij contante betaling) bij wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan.

Janna van Zon