Kudelstaart – Op maandag 10 juli rond twaalf uur ’s middags is uit een tuin in het Sterrenkrooshof een springkussen gestolen. Het Aap Jungle springkussen is vermoedelijk meegenomen door twee mannen die reden in een grijze bestelbus.

De eigenaren hopen meer informatie te krijgen over de diefstal en de daders. Voor de gouden tip ligt een beloning van 100 euro klaar en een dagje gratis springen. Iets gezien? Bel 0297-712600 of neem contact op met de politie via 0900-8844.